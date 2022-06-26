Çukurca'daki çeltik tarlalarına fotoğrafçılardan yoğun ilgi - Son Dakika
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Çukurca'daki çeltik tarlalarına fotoğrafçılardan yoğun ilgi

26.06.2022 09:35

- Çukurca'daki çeltik tarlalarına fotoğrafçılardan yoğun ilgi - Sınırdaki çeltik tarlaları, Filipinler'in Ifugao bölgesini aratmıyor Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çeltik tarlaları fotoğrafçıların uğrak mekanı olurken, konum bakımdan ise Filipinler'in Ifugao bölgesini aratmıyor.

- Çukurca'daki çeltik tarlalarına fotoğrafçılardan yoğun ilgi

- Sınırdaki çeltik tarlaları, Filipinler'in Ifugao bölgesini aratmıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çeltik tarlaları fotoğrafçıların uğrak mekanı olurken, konum bakımdan ise Filipinler'in Ifugao bölgesini aratmıyor.

Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 20 kişilik fotoğrafçı grup, Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin öncülüğünde çeltik tarlalarının merkezi olan Çukurca ilçesine geçtiler. İstanbul'dan gelen 20 kişilik fotoğrafçı grup, Çukurca ilçesinde yer alan çeltik tarlalarını gezerek fotoğrafladılar. Özellikle gün batımına yakın çeltik tarlalarını fotoğraflayan grup, karşılaştıkları manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

İstanbul'dan gelen fotoğrafçı Turgut Timuçin, asıl mesleğinin gözlükçülük olduğunu, hobi olarak da fotoğraf çektiğini ifade ederek, "Son dönemlerde fotoğraf hobisi mesleğimin önüne geçti. Ülkeleri gezdim, özellikle sosyal medyada çeltik tarlalarıyla ilgili çok sayıda fotoğraf önümüze çıkıyor. Ben gidip onları yerinde de gördüm ve fotoğrafladım. Vietnam'da, Hindistan'da, Myanmar'da daha doğrusu bütün Güney Asya ülkelerinde fotoğraflarını gördüm, hayranlıkla izledim ve bende çektim. Ama Çukurca'da onların benzerleri olduğunu belki de daha güzelleri olduğunu bilmiyordum. Geçen yıl geldim gördüm inanılmaz etkilendim. Şimdide 20 kişilik arkadaş grubu ile geldik. 20 arkadaş her yönüyle çeltik tarlalarını çekiyoruz. Hiçbir şekilde Güney Asya'daki benzerlerini aratmıyor. Hatta onlardan daha da güzeller. En azında buranın insanları misafirperverler, her şekilde size yardımcı oluyorlar. Gelin aslında çeltikleri burada çekin ve hiç ihmal etmeyin" dedi.

Bölgeyi tanıtmak için tüm gelen fotoğrafçılara dernek olarak rehberlik yaptıklarını belirten Ahmet Güdal, "Biz her hafta olduğu bu haftada gelen tüm misafirlerimize bölge tanıtımında yardımcı olmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hafta İstanbul'dan gelen 20 kişilik grubu ilk olarak Yüksekova merkezde misafir ettik. Misafirlerimiz özellikle bölgede meşhur çeltik tarlalarını görmek için gelmişler. Bizde onları Çukurca'da yer alan çeltik tarlalarına getirdik. Şu an o muazzam güzellikler karşısında misafirlerimiz doyasıya fotoğraf çekiyorlar. Çeltik tarlalarının fotoğraflama işini bitirdikten sonra tekrar Yüksekova merkeze geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Hakkari-Çukurca yolu yarın 3 saat 20 dakika ulaşıma kapatılacak Hakkari-Çukurca yolu yarın 3 saat 20 dakika ulaşıma kapatılacak
Kaynak: İHA

Filipinler, Hakkari, Çukurca, Çeltik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurca'daki çeltik tarlalarına fotoğrafçılardan yoğun ilgi - Son Dakika

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