Çukurca'daki Tarihi Taş Evlerin Restorasyon İhalesi Yapıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki tarihi taş evlerden 7'sinin restorasyon ihalesi yapıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki tarihi taş evlerden 7'sinin restorasyon ihalesi yapıldı.



İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, yaptığı açıklamada, taş evlerin yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.



Bölgede 21 taş ev bulunduğunu belirten Ayca, bunlardan 7'sinin restorasyon ihalesinin yapıldığını kaydetti.



Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalara başlanacağını vurgulayan Ayca, bunlardan 5'inin butik otel, 2'sininse belediye hizmet binası olarak kullanılacağını ifade etti.

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