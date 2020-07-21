Çukurca'daki terör saldırısında şehit olan askerler için tören düzenlendi (1) - Son Dakika
Çukurca'daki terör saldırısında şehit olan askerler için tören düzenlendi (1)
Dua okunması Şehit naaşlarının helikoptere götürülmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için tören düzenlendi.
Dua okunması
Şehit naaşlarının helikoptere götürülmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için tören düzenlendi. (1)
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21.07.2020 16:27:03. #1.13#
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