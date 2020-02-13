Çukurca Fotosafari tarihi belli oldu - Son Dakika
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Çukurca Fotosafari tarihi belli oldu

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geleneksel hale getirilen Çukurca Fotosafari etkinliğinin tarihi belli oldu.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geleneksel hale getirilen Çukurca Fotosafari etkinliğinin tarihi belli oldu.


Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, bu yıl düzenlenecek 3. Çukurca Fotosafari ve Doğa Sporları Festivalinin yapılacağı tarihin belirlendiğini söyledi. Başkan Dündar, "Çukurca Kaymakamlığı ve belediyemiz tarafından ortaklaşa düzenleyeceğimiz Çukurca 3. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivalini, 28-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapacağız. İlçemizin tanıtımı için büyük önem arz eden fotosafari etkinliği için hazırlıklarımıza başladık. Festival kapsamında fotoğraf çekimi, rafting, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, uçurtma şenliği ve konser gibi etkinlikler olacak. Türkiye'nin her tarafından katılım sağlayan bütün vatandaşlarımızı bu yıl da misafir etmekten mutluluk duyacağız" dedi. - HAKKARİ

Ensar Dündar, Hakkari, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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