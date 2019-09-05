Son Dakika Haberleri: Çukurca girişine yöresel motifler yapılıyor
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Çukurca girişine yöresel motifler yapılıyor

14 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından ilçenin girişinde yöresel motifler yapılıyor.

Çukurca girişine yöresel motifler yapılıyor, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından ilçenin girişinde yöresel motifler yapılıyor.


Çukurca Belediyesi Başkanlığı tarafından ilçenin girişinde yöresel motifler işleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ensar Dündar, "İlçemizin girişinde bulunan duvarlar, yöreye has figürlerle ve ilçemizin kültürünü yansıtan motiflerle renklendiriliyor. Daha önce sanat sokağı projesi kapsamında buna benzer çalışmalarımız olmuştu. Yöremize ait figürleri ve kültürümüzü yansıtan motifleri rölyef tekniği ile duvarlara aktarıyoruz. Çalışmanın sonunda bu motifler siyah yada gri renkle çerçevelenecek ve ışıklandırılacak. Başkan Dündar Bu çalışma ile amacımız ilçemizin girişine daha renkli ve daha güzel bir görünün kazandırmak olduğunu belirtti. - HAKKARİ

Ensar Dündar, Hakkari, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
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