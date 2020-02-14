Çukurca ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurca ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. - Son Dakika

Çukurca ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

6 saat önce

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Çukurca ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor., System.String[]

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.


Bölgede yaklaşık 3 gündür devam eden kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu ilçede vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin çatısında biriken karı temizledi.

Çukurca Belediyesi karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklardaki karları iş makineleriyle ilçe dışına taşıdı.

Hakkari, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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