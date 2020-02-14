Çukurca ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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Çukurca ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor
6 saat önce
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:34 Kaynak: AA
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bölgede yaklaşık 3 gündür devam eden kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu ilçede vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin çatısında biriken karı temizledi.
Çukurca Belediyesi karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklardaki karları iş makineleriyle ilçe dışına taşıdı.
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