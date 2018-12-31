Son Dakika Haberleri: Çukurca Kar Altında

Çukurca Kar Altında

52 dakika önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, meydana gelen arızalar nedeniyle de ilçeye elektrik verilemiyor.

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca'da dün akşam başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor. Merkez ve köylerde okulların bugün için tatil edildiği ilçede kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Çukurca- Şırnak Karayolu da, 5 noktaya düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Elektrik direklerinde meydana gelen arızalar nedeniyle de ilçeye elektrik verilemiyor. Yetkililer kar yağışının fazla olması nedeniyle sürücüleri, zincir takmadan yola çıkmamaları ve olası çığ tehlikelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:44 Kaynak: DHA

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