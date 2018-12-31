Çukurca Kar Altında
52 dakika önce
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
HAKKARİ'nin Çukurca
ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, meydana gelen arızalar nedeniyle de ilçeye elektrik verilemiyor. Irak
sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca'da dün akşam başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor. Merkez
ve köylerde okulların bugün için tatil edildiği ilçede kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Çukurca- Şırnak
Karayolu da, 5 noktaya düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Elektrik direklerinde meydana gelen arızalar nedeniyle de ilçeye elektrik verilemiyor. Yetkililer kar yağışının fazla olması nedeniyle sürücüleri, zincir takmadan yola çıkmamaları ve olası çığ tehlikelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:44 Kaynak: DHA
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