Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı - Son Dakika

Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı

6 saat önce

Hakkari-Çukurca kara yolunda kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı, System.String[]

Hakkari- Çukurca kara yolunda kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari- Çukurca karayolunun 25. kilometresinde bulunan Üzümcü köyü yakınlarında meydana geldi. A.E. yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen M.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Üzümcü köyü, Hakkari, Çukurca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
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