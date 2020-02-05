Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı - Son Dakika

Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı
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Hakkari-Çukurca kara yolunda kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
Hakkari- Çukurca kara yolunda kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari- Çukurca karayolunun 25. kilometresinde bulunan Üzümcü köyü yakınlarında meydana geldi. A.E. yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen M.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - HAKKARİ
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