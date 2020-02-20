Çukurca karayoluna çığ düştü(2) - Son Dakika

Çukurca karayoluna çığ düştü(2)
6 saat önce
Çukurca karayolunun iki ayrı noktasına düşen çığlar, ekipler tarafından 3 saatte temizlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:07 Kaynak: DHA
Çukurca karayolunun iki ayrı noktasına düşen çığlar, ekipler tarafından 3 saatte temizlendi. Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı. Bölgedeki kar temizleme çalışmaları devam ederken, yetkililer yola çıkan sürücüleri çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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