Çukurca Kaymakamı Kurt, Akkaya köyünde incelemede bulundu - Son Dakika
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Çukurca Kaymakamı Kurt, Akkaya köyünde incelemede bulundu

31.03.2022 10:41
Çukurca Kaymakamı Kurt, Akkaya köyünde incelemede bulundu

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Akkaya köyünde yatırım yapılacak alanlarda incelemede bulundu.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Akkaya köyünde yatırım yapılacak alanlarda incelemede bulundu.

Köyde vatandaşlarla bir araya gelen Kurt, 2022 KÖYDES projeleri kapsamında yapılacak olan yatırım alanlarını kontrol etti.

Kurt, muhtar ve vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmek için tüm imkanları seferber edeceklerini belirtti.

Kurt'a, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Rıdvan Dirmili, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin eşlik etti.

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Hasan Kurt, Hakkari, Yatırım, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurca Kaymakamı Kurt, Akkaya köyünde incelemede bulundu - Son Dakika


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