Çukurca Kaymakamı Kurt, yenilenen atölyelerdeki kursları ziyaret etti - Son Dakika
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Çukurca Kaymakamı Kurt, yenilenen atölyelerdeki kursları ziyaret etti

14.03.2022 14:04
Çukurca Kaymakamı Kurt, yenilenen atölyelerdeki kursları ziyaret etti

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Halk Eğitim ve Aile Destek merkezleri bünyesinde açılan kursları ziyaret etti, yenilenen atölyelerde incelemelerde bulundu.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Halk Eğitim ve Aile Destek merkezleri bünyesinde açılan kursları ziyaret etti, yenilenen atölyelerde incelemelerde bulundu.

Emir Şaban Mahallesi'ndeki merkeze gelen Kurt, yeni malzemelerle donatılan atölyeleri inceledi, kurslarda eğitim gören kursiyerlerle sohbet etti.

Kilim kursunda yapımı tamamlanan kilimlerin kesimini yapan Kurt, merkez bünyesinde açtıkları yaklaşık 120 kursta 100'den fazla aileye ekonomik destek sağladıklarını söyledi.

Bu sayede kentin yöresel ürünlerini de tanıtma fırsatı bulduklarını aktaran Kurt, "Kursiyerlerimiz aynı zamanda usta öğretici belgesi alıyorlar. Bu kurslarla Çukurcamızın, Hakkari bölgemizin yöresel ürünlerini, özel nakışlarını, kilimlerini üretip, satışını ve tanıtımını yapmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz Çukurca genelinde 150 kursa ulaşmak." diye konuştu.

Kurt'a ziyaretinde İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Can Kurtaran, İlçe Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Üsteğmen Hasan Parlak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan da eşlik etti.

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Hasan Kurt, Jandarma, Hisarcık, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurca Kaymakamı Kurt, yenilenen atölyelerdeki kursları ziyaret etti - Son Dakika


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