Çukurca Kaymakamı Öztürk, Irak heyetini kabul etti - Son Dakika

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Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Öztürk, Irak'tan gelen heyeti kabul ederek, Üzümlü Sınır Kapısı ile ilgili görüştü.

Duhok'a bağlı Amediye Kaymakamı İsmail Mustafa, Amediye Emniyet Müdürü Mehmet Serkomar, Amediye Asayiş Müdürü Mehmet Gazi, Üzümlü Sınır Kapısı Müdürü İrfan Bervari, Çukurca ilçesine geldi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Öztürk, sAmediye Kaymakamına ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunan Öztürk, "Güzel bir görüşme oldu. Kadim medeniyetin insanlarıyız. Irak ve Türkiye'nin geçmişten bu yana ilişki ve hukuku var. Akrabalık ve komşuluk ilişkisi var." dedi.

Kaymakam İsmail Mustafa ise Çukurca'da verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda Üzümlü Sınır Gümrük Kapısı'nı ele aldıklarını belirten Mustafa, "Üzümlü Sınır Kapısı'nı, ticaret ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi değerlendirdik. Bu tür toplantılar bundan sonrada devam edecek. Vatandaşların güvenliğinin sağlanması, ticaretinin canlanması konusunda alacağımız kararların etkili olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.