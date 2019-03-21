Son Dakika Haberleri: Çukurca Kaymakamlığından 'Fotoğrafçılık' Kursu

Çukurca Kaymakamlığından 'Fotoğrafçılık' Kursu

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı katkılarıyla Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından öğrencilere yönelik 3 gün fotoğraf kursu düzenleneceği belirtildi.

Çukurca Kaymakamlığından 'Fotoğrafçılık' Kursu, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı katkılarıyla Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından öğrencilere yönelik 3 gün fotoğraf kursu düzenleneceği belirtildi.

Çukurca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, okullarda eğitim gören öğrenciler başta olmak üzere fotoğraf merakı olanlara yönelik Türkiye Fotoğraf Vakfı ile ortaklaşa fotoğrafçılık eğitimi kursu düzenleyecekleri belirtildi. Fotoğraf çekimi, detayı ve hikayesinin oluşumu ile ilgili usta öğreticilerin katılacağı 3 günlük bir kurs hazırladıkları ifade edilen açıklamada, "Kursumuz 25-28 Mart arasında Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu Ahmedi Hani Konferans Salonunda düzelecektir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

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