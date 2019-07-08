Çukurca kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
20 dakika önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:12
'nin Çukurca
ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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