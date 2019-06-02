Çukurca kırsalında çatışma: 2 şehit, 2 yaralı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:18 Kaynak: İHA
'nin Çukurca
ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK
'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesi kırsal alanda akşam saatlerinde operasyona giden güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit olan 2 askerin cenazesi Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların devam ediyor.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "01.06.2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kasran Vadisi Aslan Kapanı isimli bölgede bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavisi kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesinde devam etmektedir." denildi. - HAKKARİ
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