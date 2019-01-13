Son Dakika Haberleri: Çukurca Kırsalında Terör Operasyonu

Çukurca Kırsalında Terör Operasyonu

56 dakika önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında jandarma ve polis tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, roketatar, doçka mühimmatı, el bombası, silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında jandarma ve polis tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, roketatar, doçka mühimmatı, el bombası, silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir kişi de gözaltına alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik Çukurca ilçesi Kazan Mahallesi'nde ve kırsal alanında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, 3 RPG-7 mühimmatı, 6 roket sevk fişeği, 2 Mavzer piyade tüfeği, 4 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda piyade tüfeği fişeği, 15 kilogram TNT kalıbı, 85 Doçka mühimmatı, 7 AK-47 Kalaşnikof şarjörü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilirken, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan bir kişi gözaltına alındı. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:26 Kaynak: DHA

Hakkari, Çukurca, Güncel
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