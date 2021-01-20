Çukurca merkeze inen bozayı ve yavruları kamerada - Son Dakika

Çukurca merkeze inen bozayı ve yavruları kamerada

Çukurca merkeze inen bozayı ve yavruları kamerada
Son Güncelleme: 20.01.2021 12:23

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine inen bozayı ve yavruları, pirinç tarlasında yiyecek ararken, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine inen bozayı ve yavruları, pirinç tarlasında yiyecek ararken, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çukurca'da kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek bulmak için ilçe merkezindeki pirinç tarlasına indi. Bu sırada tarlanın yakınından geçen biri, bozayı ve 2 yavrusunu fark etti. Yiyecek arayan bozayı ve yavruları, cep telefon kamerasıyla kaydedildi. Bir süre yiyecek arayan ayılar, daha sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ


Kaynak: DHA

Çukurca, Pirinç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurca merkeze inen bozayı ve yavruları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurca merkeze inen bozayı ve yavruları kamerada - Son Dakika
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