Çukurca merkeze inen bozayı ve yavruları kamerada

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine inen bozayı ve yavruları, pirinç tarlasında yiyecek ararken, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çukurca'da kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek bulmak için ilçe merkezindeki pirinç tarlasına indi. Bu sırada tarlanın yakınından geçen biri, bozayı ve 2 yavrusunu fark etti. Yiyecek arayan bozayı ve yavruları, cep telefon kamerasıyla kaydedildi. Bir süre yiyecek arayan ayılar, daha sonra gözden kayboldu.

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