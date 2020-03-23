Çukurca'nın caddeleri, TOMA 'dan sıkılan köpükle yıkandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurca'nın caddeleri, TOMA 'dan sıkılan köpükle yıkandı - Son Dakika

Çukurca'nın caddeleri, TOMA 'dan sıkılan köpükle yıkandı

6 saat önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında polisin TOMA'dan sıktığı köpük ile yıkanan caddeler, belediye ekiplerince de dezenfekte edildi.

Çukurca'nın caddeleri, TOMA 'dan sıkılan köpükle yıkandı, System.String[]

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında polisin TOMA'dan sıktığı köpük ile yıkanan caddeler, belediye ekiplerince de dezenfekte edildi.

Koronavirüse karşı sıkı tedbirler alınırken, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekipleri, caddeleri köpüklü suyla yıkadı. Polis TOMA'sından sıkılan köpük ve belediye tankerinden sıkılan tazyikli su ile yapılan yıkamanın ardından, dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Öte yanda ilçe merkezinde çok az sayıda vatandaş dışarı çıkarken, 65 yaş ve üzeri olanlar polis ekiplerince evlerine gönderildi.


Hakkari, Çukurca, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:04 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı         
15:38
Bakanlık onayı olmayan ilacı Bakanlık onayı olmayan ilacı "Koronavirüsten koruyor" diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor         
15:25
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı         
15:12
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti         
14:20
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı         
14:13
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:27:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurca'nın caddeleri, TOMA 'dan sıkılan köpükle yıkandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]