Çukurca'nın caddeleri, TOMA 'dan sıkılan köpükle yıkandı - Son Dakika

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Çukurca'nın caddeleri, TOMA 'dan sıkılan köpükle yıkandı
6 saat önce
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında polisin TOMA'dan sıktığı köpük ile yıkanan caddeler, belediye ekiplerince de dezenfekte edildi.
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında polisin TOMA'dan sıktığı köpük ile yıkanan caddeler, belediye ekiplerince de dezenfekte edildi.
Koronavirüse karşı sıkı tedbirler alınırken, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekipleri, caddeleri köpüklü suyla yıkadı. Polis TOMA'sından sıkılan köpük ve belediye tankerinden sıkılan tazyikli su ile yapılan yıkamanın ardından, dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.
Öte yanda ilçe merkezinde çok az sayıda vatandaş dışarı çıkarken, 65 yaş ve üzeri olanlar polis ekiplerince evlerine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:04 Kaynak: DHA
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