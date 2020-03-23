Çukurca'nın caddeleri, TOMA 'dan sıkılan köpükle yıkandı - Son Dakika

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Çukurca'nın caddeleri, TOMA 'dan sıkılan köpükle yıkandı
6 saat önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında caddeler köpüklü suyla yıkandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında caddeler köpüklü suyla yıkandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılımının engellenmesi amacıyla Çukurca Belediyesi ekipleri de önlemlerini artırdı.
Bu kapsamda belediye ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA ve itfaiye araçlarıyla cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı, dezenfekte etti.
Öte yandan ilçede sokağa çıkanların sayısının azaldığı gözlendi, 65 yaş ve üzeri bireyler polis ekiplerince evlerine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:33 Kaynak: AA
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