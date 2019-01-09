Çukurca'nın Tek Halı Sahası Çöktü
58 dakika önce
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığına ait olan ilçenin tek halı sahası, aşırı kar yağışına dayanamayarak çöktü.
Hakkari
'nin Çukurca
Kaymakamlığına ait olan ilçenin tek halı sahası, aşırı kar yağışına dayanamayarak çöktü.
Çukurca'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçenin tek halı sahası olan ve sporseverlere hizmet veren saha, yoğun yağışlara dayanamayarak sabah saatlerinde çöktü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, halı saha kullanılamaz hale geldi.
Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki kar kalınlığı bir metreye ulaştı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:15 Kaynak: İHA
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