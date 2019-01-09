Son Dakika Haberleri: Çukurca'nın Tek Halı Sahası Çöktü

Çukurca'nın Tek Halı Sahası Çöktü

58 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığına ait olan ilçenin tek halı sahası, aşırı kar yağışına dayanamayarak çöktü.

Çukurca'nın Tek Halı Sahası Çöktü, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığına ait olan ilçenin tek halı sahası, aşırı kar yağışına dayanamayarak çöktü.

Çukurca'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçenin tek halı sahası olan ve sporseverlere hizmet veren saha, yoğun yağışlara dayanamayarak sabah saatlerinde çöktü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, halı saha kullanılamaz hale geldi.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki kar kalınlığı bir metreye ulaştı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:15 Kaynak: İHA

Sabah, Hakkari, Çukurca, 3. Sayfa
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