Çukurca'nın Üzümlü köyünde 13 derslikli okul yapılacak - Son Dakika
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Çukurca'nın Üzümlü köyünde 13 derslikli okul yapılacak

25.03.2022 14:40
Çukurca'nın Üzümlü köyünde 13 derslikli okul yapılacak

Dünya İnsani Dayanışma Derneğince, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılması planlanan 13 derslikli okulun protokolü imzalandı.

Dünya İnsani Dayanışma Derneğince, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yapılması planlanan 13 derslikli okulun protokolü imzalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, dernek tarafından ilçenin Üzümlü köyünde 13 derslikli okul binası yapılacak.

Okul binasının yapımı için gerekli protokol, valilikte düzenlenen törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve derneğin kurucu başkanı Doç. Dr. Ayten Zara tarafından imzalandı.

Akbıyık, ilçeye kazandırılacak okulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çukurca'nın Üzümlü köyünde 13 derslikli okul yapılacak
Çukurca'nın Üzümlü köyünde 13 derslikli okul yapılacak

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Hakkari, Çukurca, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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