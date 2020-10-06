Çukurca Rafting Takımı Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kurulan rafting takımı, 7-12 Ekim tarihleri arasında Şırnak'ta düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaymakamlık ve belediyenin desteklediği rafting takımı sporcuları, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 5 gün sürecek şampiyonada başarılı olmak için Zap Suyunda kürek çekiyor.

Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Muharrem Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonaya Çukurca'yı temsilen iki takımla katılacaklarını söyledi.

Parlak, "Bu yarışmada sporcular olarak iddialıyız. İlçemize birincilikle gelmeyi düşünüyoruz. Sporcular ve kulübüm adına destek çıkan herkese teşekkür ederim. Başta sporcularıma ve yarışmaya katılan bütün takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Sporculardan Emir Çakır ise Türkiye Rafting Federasyonunca düzenlenecek yarışmada birinci olmayı hedeflediklerini aktardı.