Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

01.03.2022 13:17

Son dakika haber: - Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal, öğle namazına müteakip memleketi Van'ın Gevaş ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

- Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

VAN - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal, öğle namazına müteakip memleketi Van'ın Gevaş ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü Kasran Harabeleri Taşlık mevkiinde icra edilen 'Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu Eren Kış-25 Operasyonu'nda arazi arama tarama faaliyeti esnasında Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal şehit oldu. Hakkari'de düzenlenen törenin ardından naaşı memleketi Van'ın Gevaş ilçesine getirilen Mürsel Sunal için Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Van İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Sunal, Koçak Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Van Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari'den törenle memleketi Van'a uğurlandı Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari'den törenle memleketi Van'a uğurlandı Şehit Sunal için Hakkari'de tören düzenlendi Şehit Sunal için Hakkari'de tören düzenlendi

Komando, Hakkari, Şehit, Çavuş, 3. Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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