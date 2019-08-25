Son Dakika Haberleri: Çukurca şehidi uzman onbaşı gezer, sinop'ta son yolculuğa uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Çukurca şehidi uzman onbaşı gezer, sinop'ta son yolculuğa uğurlandı

38 dakika önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer (23), memleketi Sinop'ta, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çukurca şehidi uzman onbaşı gezer, sinop'ta son yolculuğa uğurlandı, System.String[]
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer (23), memleketi Sinop'ta, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Hakkari'nin Irak sınır hattındaki Çukurca ilçesi kırsalında, mayın taraması yapılan bölgede, PKK'lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı İdris Gezer, ağır yaralandı. Gezer, kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Gezer'in cenazesi, gece saatlerinde, memleketi Sinop'un Durağan ilçesine getirildi. Şehit Uzman Onbaşı Gezer için bugün ilçe merkezinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, şehidin babası Şükrü ve kardeşi Şükrü Gezer ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre omuzlarda taşındı. Şehit Uzman Onbaşı İdris Gezer, ilçe mezarlığında, gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Hakkari, Çukurca, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit
Şehidin gözü yaşlı annesini öperek teselli etmeye çalışan kadın polis memuru, duygu dolu anlar yaşattı PKK'ya darbe üstüne darbe! 10 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şehit olan askerlerimizin kanı yerde kalmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 15:48:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurca şehidi uzman onbaşı gezer, sinop'ta son yolculuğa uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]