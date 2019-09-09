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Çukurca şehidi Yasin Sarı memleketine uğurlandı

20 dakika önce

Çukurca şehidi Yasin Sarı memleketine uğurlandıHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden araziye yerleştiren el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, Yüksekova'dan memleketine uğurlandı.

Çukurca şehidi Yasin Sarı memleketine uğurlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden araziye yerleştiren el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, Yüksekova'dan memleketine uğurlandı.

8 Eylül 2019 saat: 23: 50'de Hakkari'nin Çukurca ilçesi Sping Üs Bölgesinde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım operasyonu kapsamında icra edilen keşif gözetleme faaliyeti esnasında teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesinde şehit oldu. Hakkari Dağ ve Komando Tugayda Komutanlığı'da yapılan ilk törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, polis ve ekserler katıldı. Şehidin cenazesi törenin ardından helikopterle Yüksekova'ya gönderildi. Selahaddin Eyyübi Havalimanına getirilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı için memleketine uğurlanmak üzere tören düzenledi. Havalimanına getirilen şehit naaşı, askerlerin omuzlanmasıyla beraber uçağa bırakıldı. İlçe Müftüsü Şakir Şahin dua okumasıyla şehit Sarı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketine uğurlandı.

Törene; Yüksekova Tümen Komutanı Tuğgeneral Muhammer Alper, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Yüksekova Emniyet Müdürü haluk Baş ve asker ve polis erkanı katıldı.

Çukurca şehidi Yasin Sarı memleketine uğurlandı

Yasin Sarı, Yüksekova, Çukurca, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:46 Kaynak: İHA
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