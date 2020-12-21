Çukurca spor komplesi yapımı - Son Dakika

Çukurca spor komplesi yapımı

21.12.2020 15:56
Çukurca spor komplesi yapımı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından yapılan spor kompleksi tüm hızıyla devam diyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından yapılan spor kompleksi tüm hızıyla devam diyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkan Ensar Dündar, seçildikleri günden beri belediyenin öz kaynaklarını doğru ve en yararlı şekilde kullanmak için çalıştıklarını belirterek, "Mahalle yolları ve alt yapı konusunda ilçenin ileriye dönük 50 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek projeleri hayata soktuk. Bu projelerin büyük bir kısmını gerçekleştirmek için belediyenin bütün personelleriyle dayanışma içinde emek sarf ettik. Bugün rahat bir şekilde bunu dile getirebiliriz ki Çukurca eskisinden daha ileride ve gelişmesi için var olan bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Dündar, ilçede bulunan bütün vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için elbirliğiyle ortak akıl üreterek çözüm bulmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığıyla ortak yürüttüğümüz proje kapsamında ilçemize nihayet çok amaçlı bir spor kompleksi yapıyoruz. Bu spor kompleksinin içinde yüzme havuzu, basketbol sahası, kapalı spor salonu, halı saha ve diğer spor alanlarının rahatlıkla yapılabileceği bir alan inşa ediliyor. Yıllardan sonra devletimiz ve Cumhurbaşkanımız sayesinde bölgede yatırımlarda gözle görülür bir ilerleme kaydedildi. Havaların güzel gitmesiyle birlikte inşallah bir ay sonra ilçemizde halı saha hizmete girecek" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Çukurca spor komplesi yapımı
Çukurca spor komplesi yapımı
Çukurca spor komplesi yapımı
Çukurca spor komplesi yapımı

Ensar Dündar, Hakkari, Çukurca, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çukurca spor komplesi yapımı - Son Dakika Spor


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