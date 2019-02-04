Son Dakika Haberleri: Çukurca Üzümlü Sınır Kapısı Tekrar Açıldı

Çukurca Üzümlü Sınır Kapısı Tekrar Açıldı

49 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı tekrar açıldı.

Çukurca Üzümlü Sınır Kapısı Tekrar Açıldı, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı tekrar açıldı.

22 Ocak 2019 tarihinde Hakkari Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Kuzey Irak ile Türkiye arsındaki Üzümlü Sınır Kapısı geçici olarak kapatılmıştı. Çukurca Kaymakamlığının sosyal medya sayfasında yapılan duyuruda, Üzümlü Sınır Kapısının 4 Şubat 2019 tarihinde tekrar hizmet vermeye başladığı bildirildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:10 Kaynak: İHA

Hakkari, Çukurca, Üzümlü, Güncel
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