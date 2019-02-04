Son Dakika Haberleri: Çukurca'ya "Bölgenin Havasını En İyi Yansıtan Stant" Ödülü

Çukurca'ya "Bölgenin Havasını En İyi Yansıtan Stant" Ödülü

49 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi, katıldıkları Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT), "Bölgenin Havasını En İyi Yansıtan Stant" ödülü aldı.

Çukurca'ya
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi, katıldıkları Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT), "Bölgenin Havasını En İyi Yansıtan Stant" ödülü aldı.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'nin de ziyaret ettiği Çukurca standı ile ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, 'ZAP' doğal ürünleri markasıyla katıldıkları fuarda yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Kaymakam Ayca, bu yıl 106 ülkenin katıldığı EMITT Fuarı'nda "Bölgenin Havasını En İyi Yansıtan Stant" ödülünü aldıklarını da sözlerine ekledi.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki de, Türkiye'nin en ücra köşesinde bulunan Çukurca ilçesinin uluslararası bir fuara katılmasını çok önemli bulduğunu ve bundan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:49 Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Hakkari, Çukurca, Güncel
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