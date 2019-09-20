Çukurcalı çocuklara kuaförlük hizmeti

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk'ün öncülüğünde aile destek merkezindeki (ADEM) usta öğreticiler tarafından köylerdeki çocuklara kuaförlük hizmeti verildi.



Çukurca Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi bünyesindeki kuaförlük kursunda görevli usta öğretici ve kursiyerler, 2019-2020 eğitim öğretim yılı nedeniyle köy okullarındaki çocukların saç kesim ve bakımlarını yaptı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymam Murat Öztürk, köylerdeki öğrencilere katkı sunmak adına böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Sağ olsun ADEM'de görevli arkadaşlarımızın gönüllü olmasıyla birlikte çocuklarımızın saç kesim ve bakımlarını yaptık. Desteklerimiz bununla sınırlı kalmayarak, öğrencilerimizin eğitim öğretimleri için bütün imkanlarımızı kullanacağız" dedi.



Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ise, kaymakamlığın bünyesinde bulunan ADEM ile birlikte ortak bir proje hazırladıklarını söyleyerek, "Amacımız, eğitim öğretim gören sınırdaki bütün okullarımızda öğrencilerimizin saç bakımlarını yapmak. Öğrencilerin ders ve okullardaki motivasyonları için etkili olacağı kanaatindeyiz. Öğrencilerimizden aldığımız olumlu tepkiler de bunu göstermektedir" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ