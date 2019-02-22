Son Dakika Haberleri: Çukurcalı Esnaftan Kaymakam Ayca'ya Plaket

Çukurcalı Esnaftan Kaymakam Ayca'ya Plaket

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki esnaflar, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'ya hizmetlerinden dolayı plaket verdiler.

Çukurcalı Esnaftan Kaymakam Ayca'ya Plaket, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki esnaflar, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'ya hizmetlerinden dolayı plaket verdiler.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde göreve geldiği günden beri tanıtımı ve tarım alanlarında olağanüstü çaba gösteren Kaymakam Ayca'ya, ilçe esnafı tarafından plaket verildi. Esnaflar, son zamanlar ilçenin yerel ve ulusal basında sıkça gündemde olmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, bu sayede ilçenin imajının değiştiğini söylediler. Esnaflar, Birçok tarım projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte çiftçiliğin tekrar canlandığı ilçede üretilen doğal ve organik ürünlerin kaymakamlık ve belediyenin aracılığıyla Türkiye'nin her yerine gönderildiğini kaydettiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:21 Kaynak: İHA

Temel AYCA, Çukurca, Hakkari, Güncel
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