Son Dakika Haberleri: Çukurcalı gençler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
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Çukurcalı gençler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

55 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki rafting takımı, 16 Ekim'de başlayacak Türkiye Rafting Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki rafting takımı, 16 Ekim'de başlayacak Türkiye Rafting Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor.

Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle geçen sene kurulan rafting takımı, Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçelerinde yapılacak ve 5 gün sürecek Türkiye Rafting Şampiyonası'nda başarı elde etmek için Zap suyunda kürek çekiyor.

Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Muharrem Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımda 5 sporcunun olduğunu ve yaklaşık 3 aydır bu şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi.

Şampiyonanın Van'ın Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde düzenleneceğini aktaran Parlak, "Sporcularımız şampiyona için gayet iddialı. Daha önce de dünya elemelerine katılmış ve gayet güzel başarı elde eden sporcular." dedi.

Takımın çalışmalarını Zap suyundaki 10 kilometrelik alanda yürüttükleri belirten Parlak, "Takımımız Çukurca Belediyesinin araç ve esnafın destekleri ile burada çalışmalarını sürdürmektedir. Bu şampiyonaya iddialı katılıyoruz. İnşallah şampiyonada iyi bir derece alırız ve bu derecemizi Çukurca'ya armağan ederiz." diye konuştu.

Rafting sporcusu Emir Çakır da Türkiye Rafting Şampiyonası'na güzel hazırlandıklarını belirterek şampiyonluktan en iyi dereceyle dönmek istediklerini ifade etti.

Çukurcalı gençler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Türkiye, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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