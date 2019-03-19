Son Dakika Haberleri: Çukurcalı Kadınların El Emeği Ürünler İlgi Görüyor

Çukurcalı Kadınların El Emeği Ürünler İlgi Görüyor

31 dakika önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde kadınlar, kendi ürettikleri yöresel ürünleri 'Zap' markasıyla satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar.

Çukurcalı Kadınların El Emeği Ürünler İlgi Görüyor, System.String[]
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde kadınlar, kendi ürettikleri yöresel ürünleri 'Zap' markasıyla satarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar. 

İlçedeki halk eğitim merkezinde eğitim gören kadınlar aile bütçelerine destek sağlıyor. Kadınlar, kaymakamlığın katkılarıyla kurulan Aile Destek Merkezi'nde ürettikleri el emeği ürünleri satarak para kazanıyor. Halk eğitim merkezinin öğretmenlerinden Velat Turan, kendisinin de Çukurcalı olduğunu ve ilçede oturduğunu belirterek, "Eğitim merkezinde öğretmenlik yapıyorum. Başlarda az olan ilgi şu anda çok fazla. Ahşap, kilim, deri eşyalar yapıyoruz. 'Zap' markasıyla satıyoruz. Çalışmalara 3 ay önce başlamamıza rağmen Türkiye'nin bütün illerinden siparişler alıyoruz. Artık aile bütçemize katkıda bulunabiliyoruz" dedi.

Çukurca Kaymakamlığı, ilçede yetişen bazı yöresel ürünleri satışa sundu. İlçede yetiştirilen pirinç, buğday, ceviz, mısır, susam, fasulye, kuru üzüm, incir, dut ve pestil gibi ürünler yoğun ilgi görüyor..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:42 Kaynak: DHA

Çukurca, Güncel
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