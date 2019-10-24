Son Dakika Haberleri: Çukurcalılar, Irak'a mantar satmak istiyor
Son Dakika Güncel Çukurcalılar, Irak'a mantar satmak istiyor

Çukurcalılar, Irak'a mantar satmak istiyor

22 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Antalyalı üreticilerden örnek alarak ilçede üretimine başladıkları mantarları, Irak'a satmayı planladıklarını söyledi.

Çukurcalılar, Irak'a mantar satmak istiyor, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Antalyalı üreticilerden örnek alarak ilçede üretimine başladıkları mantarları, Irak'a satmayı planladıklarını söyledi.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce başlatılan "Gelin Kardeş Olalım" Projesi kapsamında Antalya'nın Korkuteli ilçesi ile kardeş olan Çukurca Belediye Başkanı Dündar, beraberindeki heyetle Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit ve Belediye Başkanı Ömer İşlek'i ziyaret etti.

İstiridye mantarı yetiştiren üreticileri ve mantar üretim depolarını gezen Dündar, daha önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin kendilerini ziyaret ederek, mantar üretimi konusunda eğitim verdiklerini söyledi.

Bu doğrultuda kendileri de yetiştirme alanları oluşturduklarını anlatan Dündar, şunları kaydetti:

"İki üreticimiz mantar üretimine başladı. Bunu nasıl daha çok büyütebiliriz, çiftçilerimiz bundan daha çok nasıl yararlanabilir, bunları yerinde görmek için Korkuteli'ne geldik. Bizde pazar sıkıntısı yok, Irak çok yakın ve orada mantar oldukça pahalı. Çukurca'da modern üretim tesisleri kurarak ihraç etmek istiyoruz."

Hakkari, Çukurca, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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