Üye Girişi
Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 gözaltı - Son Dakika

Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 gözaltı

28.11.2021 15:56
Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 gözaltı

GAZİANTEP'te, kayıp olarak aranan İbrahim Canmaya (23) ve Harun Özyer'in (26) çukurda cesetlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturma, Özyer'in evli E.A. ile ilişkisi olduğuna yönelik iddialar üzerine derinleştirildi.

GAZİANTEP'te, kayıp olarak aranan İbrahim Canmaya (23) ve Harun Özyer'in (26) çukurda cesetlerinin bulunmasıyla ilgili soruşturma, Özyer'in evli E.A. ile ilişkisi olduğuna yönelik iddialar üzerine derinleştirildi. E.A. ile eşi Devriş A., babası İsrafil K. kardeşleri Oğuz ve Uğur K., gözaltına alındı.

Gaziantep'te 3 gündür haber alınamayan İbrahim Canmaya ve arkadaşı Harun Özyer'in, Karkamış ilçesi Günçay Mahallesi'nde dağlık alandaki çukurda önceki akşam cesetleri bulundu. Yapılan incelemede 2 arkadaşın dövüldükten sonra başına sert cisimle vurulup, öldürüldüğü belirlendi. Canmaya ve Özyer, yapılan otopsi sonrası toprağa verilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de cinayete ilişkin soruşturma başlattı. Özyer ve Canmaya'nın başlarına küreklerle vurularak öldürülüp, yine küreklerle açılan çukura atıldıkları öğrenildi.

ÖZEL EKİP KURULDUOnlarca kişiyle görüşen ekipler, Harun Özyer'in evli olan E.A. ile ilişkisi olduğuna dair iddialar üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Olay günü E.A.'nın, babasının evindeyken Harun Özyer'i konuşma bahanesiyle çağırdığını ve Özyer'in de olay yerine arkadaşı İbrahim Canmaya ile gittiği öğrenildi. Çalışma yürüten 5 farklı özel ekip, 2 arkadaşın öldürüldüğü bölgede görüşmeler yapıp, Oğuzeli ve Karkamış arasındaki tüm Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, E.A.'nın eşi Derviş A., babası İsrafil Kılıç ve kardeşleri Oğuz ve Uğur Kılıç'ın telefon sinyallerini takip etti.ARAÇ, CESETLERDEN 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA YAKILMIŞTelefon sinyallerinin ardından Günçay Mahallesi'nde çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesetlerin gömülü olduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta, hedef şaşırtmak amacıyla planlandığı düşünülen, yakılmış araç buldu. Gözaltına alınan Derviş A.'nın itirafları üzerine eşi E.A. ile E.A.'nın kardeşleri Oğuz ve Uğur K. ile babası İsrafil K. de gözaltına alındı. Ekiplerin, emniyetteki ifadeler sonrası 2 gencin cesetlerine ulaştığı öğrenildi.

E.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, babası İsrafil K., kardeşleri Oğuz ve Uğur K. ile eşi Derviş A. da sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 gözaltı
Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 gözaltı
Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 gözaltı
Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 gözaltı

Cinayet Büro Amirliği, Cep Telefonu, Gaziantep, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti 18:47 Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı 17:08 Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar 14:03 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı 13:59 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın 11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 09:40 Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi 09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi

Son Dakika Haberleri
18:57 Son Dakika! Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın dönemi devam edecek
18:46 Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti
18:45 Amcasını ve kuzenlerini vurarak öldüren şahıs, WhatsApp'ta paylaşım yaptı
18:05 Trabzonspor, Karagümrük engelini de rahatça geçti
17:50 Tartıştığı şahsı tüfekle vuran adam, yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu
17:50 Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:50 Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar
17:19 Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek an
17:08 Alex Teixeira, 1 ay sahalardan uzak kalacak
17:07 Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı
Son Dakika! Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın dönemi devam edecek Son Dakika! Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın dönemi devam edecek         
18:57
Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar         
17:50
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak         
07:31
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu         
23:05
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 19:08:27. #1.13#
SON DAKİKA: Çukurda bulunan cesetlerle ilgili soruşturmada 5 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement