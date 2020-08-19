Çukurdere Kitap Kafe törenle hizmete sunuldu - Son Dakika

Çukurdere Kitap Kafe törenle hizmete sunuldu

Çukurdere Kitap Kafe törenle hizmete sunuldu Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatleri arasında yer alıp, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle imzalanan 'Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü' ile yapımı tamamlanan Çukurdere Kitap Kafe, sosyal mesafe...

Çukurdere Kitap Kafe törenle hizmete sunuldu

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatleri arasında yer alıp, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle imzalanan 'Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü' ile yapımı tamamlanan Çukurdere Kitap Kafe, sosyal mesafe kurallarına göre yapılan törenle kitapseverlerin hizmetine sunuldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, açılış töreninde yaptığı konuşmada nezih, modern ve kaliteli alanlara sahip Çukurdere Kitap Kafe ile eğitim yatırımlarına yeni bir değer daha kattıklarını bildirip, kitap okuyan, araştıran, teknolojiyi takip eden ve yeni bilgiler öğrenen insanların çok olduğu toplumların her alanda gelişim içerisinde olduğunu belirtti.

"Millet kıraathaneleri ve kitap kafelerle örnek alınan bir ilçeyiz"

İlçe genelinde sayısını artırdıkları Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelerle Yeşilyurt'un eğitim hizmetlerinde örnek alınan bir ilçe hüviyetine ulaşmasını sağladıklarını vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçeğe dönüşen Millet Kıraathanelerini Malatya'da açan ilk yerel yönetim olarak, hem Millet Kıraathanelerimizi hem de Kitap Kafelerimizin sayısını hızla artırmaktayız. Yeşilyurt'umuzun eğitim hizmetlerinde örnek ve marka olmasını sağlayan bu tür hizmet noktalarını vatandaşlarımızla buluşturduğumuz için inanılmaz derecede mutlu oluyoruz. 31 Mart seçimlerindeki vaatlerimiz arasında yer alan Çukurdere Kitap Kafe projemizde, eğitim yatırımlarımıza yeni değerler katacağına yürekten inanıyorum. Bizler geçen yıl ki seçimlerde 45 adet birbirinden özel ve değerli projemizle bölgemizi geliştirmeyi ve kalkındırmayı hedef alarak yola çıkmıştık. Vaatlerimizi teker teker gerçeğe dönüştürerek yolumuza kararlılıkla devam ederken, verdiğimiz sözleri yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz.45 projenin 30'unu bitirdik, geri kalanlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu sözlerimizin dışında 1,5 yıl gibi kısa bir zamanda toplamda 63 projeyle sevdamız ve aşkımız olan Yeşilyurt'umuzu her alanda geliştirmeye devam ediyoruz. Bizim tek gayemiz, temiz, sağlıklı, kültürel, eğitim, sportif ve eğitim yatırımlarıyla daha mutlu, herkesin keyifle yaşadığı bir Yeşilyurt'tur " dedi.

Toplumdaki okuma oranını artıracak yatırımlara ayrıcalık tanıdıklarını belirten Başkan Çınar, "Zaviye mahallemizde açtığımız ilk Millet Kıraathanemize halkımız yoğun ilgi gösterip doluluk oranı artınca, bölge nüfusunun da ilçe nüfusunun dörtte biri olması gerçeğinden yola çıkarak muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizin talebi neticesinde Çukurdere, Özalper ve Koyunoğlu mahallelerimizin birleşme noktasındaki iki katlı binamızı, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da destekleriyle Çukurdere Kitap Kafe olarak hizmete açıyoruz. Raflarında 5 bin adetin kitabın olduğu, nezih ve modern şartlara sahip güzel bir eğitim yatırımını kitapseverlerin hizmetine sunmaktan onur duymaktayız. Bizler mahallelerimizde herkesin kolay ve rahat ulaşabileceği noktaları bu tür kültürel yatırımlarımızla daha değerli hale getirmekteyiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin her türlü konuda bilgi sahibi olmasına, kitap okumasına ve farklı alanlarda kendilerini yetiştirmeleri adına yatırım alanlarımızı genişletiyoruz. Birçok yerel yönetimin örnek alıp uyguladığı kültürel mekanlarımızla fark oluşturuyoruz. Millet Kıraathanemizin sayısını 8'e çıkardık, Çavuşoğlu ve İlyas Mahallelerindeki Kitap Kafelerimizi de yakın zamanda hizmete sunacağız. Kiltepe, Çilesiz ve Yakınca mahallelerimizin dışında Yeşiltepe bölgemizde belirlediğimiz alanlara da eğitim merkezlerimizi inşallah kazandırıp, bu sayıyı 13'e çıkartacağız. Çukurdere Kitap Kafemizin hizmete girmesinde desteklerini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız ve Bakan Yardımcımız olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, emek ve destek veren herkese, açılış töreninde bizleri yalnız bırakmayan protokol üyelerimize ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Başkanımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz"

Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın güzel hizmetlerine devam ettiğini ifade ederken, her zaman yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.

"Başkanımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz"

Yerel yönetimlerin kültürel ve sanatsal hizmetlerdeki vizyonunun önemli olduğunu söyleyen AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da, " Yerel yönetimlerin rutin belediyecilik hizmetleri dışında eğitim ve kültürel yatırımlarıyla daha fazla ön plana çıkması gereken bir dönemdeyiz. Göreve geldiği günden itibaren bu tür hizmetlere ziyadesiyle katkı sunan, yatırım yapan Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İlçemize 8 adet Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafenin kazandırılmasından gurur duyuyoruz. Bir araştırma şirketinin raporuna göre Yeşilyurt Belediye Başkanımız Doğu Anadolu Bölgesinde ki İlçe Belediye Başkanları arasında birinci sırayı aldı, Büyükşehirler içerisinde de ilk 10'a girerek hepimizi gururlandıran başarının altına imza attı. Belediye Başkanımızı bu açıdan tebrik edip, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik ederek kutlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, " Mehmet Çınar Başkanımızın Doğu Anadolu Bölgesinde ki İlçe Belediye Başkanları arasında birinci olması, Türkiye'de dereceye girmesi bir Malatyalı olarak, bir kardeşi olarak bizleri gururlandırdı. Hepimizin mücadelesi siz değerli hemşehrilerimize en iyi ve en güzel hizmetleri ulaştırmaktır. Kültürel belediyecilik hizmetleriyle insanlarımızı okumaya teşvik etmek adına Yeşilyurt'ta çok güzel hizmetler yapılıyor. Bizlerde Battalgazi ilçemizde vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri sunmak adına çaba ve gayret gösteriyoruz. Kitap Kafemizin Yeşilyurt'umuza ve mahallelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeşilyurt'ta kültürel anlamda çok değerli ve özel yatırımlar yapılıyor"

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel, sanatsal, tarımsal, temizlik ve çevre anlamında çok güzel hizmetler sunduğunu ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, " Yeşilyurt'un Kaymakamı olarak Yeşilyurt Belediyesinin insan odaklı yatırımlarına ve projelerine bizzat şahidim, çok güzel ve faydalı yatırımlar yapıyorlar. Bu güzel hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanımız, geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada Doğu Anadolu Bölgesinde birinci olması, ülke çapında da üst sıralarda yer almasıyla kendisini ispat etmiş oldu. Başkanımızı bu vesileyle tebrik ediyorum, kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan dua ile Çukurdere Kitap Kafenin açılış kurdelesi kesildi.

Çukurdere Kitap Kafe'nin önünde düzenlenen törene, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yetkilileri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

Çukurdere Kitap Kafe törenle hizmete sunuldu

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 21:39

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çukurdere Kitap Kafe törenle hizmete sunuldu - Son Dakika

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