Çukurlar kazılı evde ölü bulundu - Son Dakika
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Çukurlar kazılı evde ölü bulundu

06.04.2022 16:39
Çukurlar kazılı evde ölü bulundu

Malatya'da 36 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Malatya'da 36 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Evde bazı odalarda 1 metre derinliğinde çukurla karşılaşan polis ekipleri ise gördükleri manzara karşında şaşkına döndü.
Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi Balin Sokak'ta saat 13.20 sularında meydana gelen olayda, iddiaya göre, tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan Mahmut B.'ye (36) ulaşamayan eniştesi, Mahmut B.'nin ikametine geldi.

Pencereden baktığında Mahmut B.'yi iple tavana asılı halde gören şahıs, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye erlerinin yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirlerdi. İkamette detaylı inceleme yapan polis, bazı odalarda 1 metre derinliğinde çukurlar ile kapıların arka kısımlarına yerleştirilen kazma ve eşyaları görünce şaşkına döndü. Mahmut B.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısı ile polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Çukurlar kazılı evde ölü bulundu

TAHKİKAT SÜRÜYOR

Bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Mahmut B.'nin bir müddet psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin ilk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirdiği olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Çukurlar kazılı evde ölü bulundu
Çukurlar kazılı evde ölü bulundu
Çukurlar kazılı evde ölü bulundu
Çukurlar kazılı evde ölü bulundu
Çukurlar kazılı evde ölü bulundu
Çukurlar kazılı evde ölü bulundu
Çukurlar kazılı evde ölü bulundu
Çukurlar kazılı evde ölü bulundu
Çukurlar kazılı evde ölü bulundu
YORUMLAR
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POMEM'e anlamlı ziyaret POMEM'e anlamlı ziyaret

Göztepe Mahallesi, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çukurlar kazılı evde ölü bulundu - Son Dakika


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