Çukurlara Ağaç Ekip, Büyükşehir Belediyesini Protesto Ettiler
1 saat önce
Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde bir grup vatandaş, yollardaki çukurlara ağaç ekip, oluşan su birikintilerinde temsili balık tutarak, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti.
Hatay
'ın Merkez Antakya
ilçesinde bir grup vatandaş, yollardaki çukurlara ağaç ekip, oluşan su birikintilerinde temsili balık tutarak, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti.
Ürgenpaşa Mahallesi'nde bir grup vatandaşlar, yoldaki çukurlar ve su birikintilerine dikkat çekmek için Zübeyde Hanım Anaokulu
önünde buluştu.
Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni yolları yapmamakla eleştiren grup, çukurların içerisine ağaç fidesi dikip üzerine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
'ı eleştiren yazılar yazdı.
Yollardaki su birikintilerinde oltayla temsili balık tutan vatandaşlar bir süre alkış tuttuktan sonra dağıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:26 Kaynak: AA
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