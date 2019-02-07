Son Dakika Haberleri: Çukurlara Ağaç Ekip, Büyükşehir Belediyesini Protesto Ettiler

Çukurlara Ağaç Ekip, Büyükşehir Belediyesini Protesto Ettiler

1 saat önce

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde bir grup vatandaş, yollardaki çukurlara ağaç ekip, oluşan su birikintilerinde temsili balık tutarak, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti.

Çukurlara Ağaç Ekip, Büyükşehir Belediyesini Protesto Ettiler, System.String[]
Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde bir grup vatandaş, yollardaki çukurlara ağaç ekip, oluşan su birikintilerinde temsili balık tutarak, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti.

Ürgenpaşa Mahallesi'nde bir grup vatandaşlar, yoldaki çukurlar ve su birikintilerine dikkat çekmek için Zübeyde Hanım Anaokulu önünde buluştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni yolları yapmamakla eleştiren grup, çukurların içerisine ağaç fidesi dikip üzerine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı eleştiren yazılar yazdı.

Yollardaki su birikintilerinde oltayla temsili balık tutan vatandaşlar bir süre alkış tuttuktan sonra dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:26 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rize'de Caminin Altından Geçen Köy Yolu, Görenleri Hayrete Düşürüyor Müşteri Olarak Bindi, Taksicinin Başından Aşağı Su Döktü

Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor Karadeniz Hamsisi Gürcistan'a Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 21:48:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurlara Ağaç Ekip, Büyükşehir Belediyesini Protesto Ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]