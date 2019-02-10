Son Dakika Haberleri: Çukurlara Doldurduk Üstünü Kapattık"

Çukurlara Doldurduk Üstünü Kapattık"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Katiller sürüsünü, evlatlarımıza pusu kurarak şehit edenleri kazdıkları çukurlara doldurduk üstünü kapattık." dedi.

Çukurlara Doldurduk Üstünü Kapattık
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Katiller sürüsünü, evlatlarımıza pusu kurarak şehit edenleri kazdıkları çukurlara doldurduk üstünü kapattık." dedi.

Özhaseki, Keçiören'de Seçim İrtibat Bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 16 yıllık iktidarları döneminde sağlık, ulaşım, enerji başta olmak üzere birçok alanda başarılı olduklarını, Türkiye'nin büyüyerek güçlendiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın önemini anlatan Özhaseki, "Belediye başkanı olarak iş başına gelecek arkadaşlar Kandil'den emir almasınlar, belediye başkanı olacak adamlar yan gözle Pensilvanya'dan emir almasınlar istedik. Milli olsunlar, yerli olsunlar istedik. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde çekmiş olduğumuz çileler emin olun bizi bu konuda çok duyarlı olmaya itti." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, 2015-2016 döneminde Güneydoğu'da yaşanan çukur olaylarını hatırlatarak,"O lanet örgüt ne zaman ki kalkıp da öz yönetim ilan ederek paçavralarını bayrak diye çekerek ülkeyi bölmeye başladı, işte o zaman onları, o katiller sürüsünü, evlatlarımıza pusu kurarak şehit edenleri kazdıkları çukurlara doldurduk üstünü kapattık." dedi.

Özhaseki, seçim bürosunun açılış kurdelesini kestikten sonra bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:26 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Ankara, Politika
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