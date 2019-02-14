Çukurlu Yola, Çiçekli Tepki
1 saat önce
HATAY'da bozuk yollardan şikayetçi olan bir grup, yoldaki çukurlara saksıda çiçek bırakarak tepki gösterdi.
HATAY'da bozuk yollardan şikayetçi olan bir grup, yoldaki çukurlara saksıda çiçek bırakarak tepki gösterdi.
Merkez Antakya ilçesinde yollarının bozuk olmasından şikayet eden mahalle halkı, 50 saksı içindeki çiçekleri yoldaki çukurlara bıraktı. Grup, çiçekler üzerine eleştirilerini içeren notlar bıraktı.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:39 Kaynak: DHA
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