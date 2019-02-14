Son Dakika Haberleri: Çukurlu Yola, Çiçekli Tepki

Çukurlu Yola, Çiçekli Tepki

1 saat önce

HATAY'da bozuk yollardan şikayetçi olan bir grup, yoldaki çukurlara saksıda çiçek bırakarak tepki gösterdi.

Çukurlu Yola, Çiçekli Tepki, System.String[]
HATAY'da bozuk yollardan şikayetçi olan bir grup, yoldaki çukurlara saksıda çiçek bırakarak tepki gösterdi. 

Merkez Antakya ilçesinde yollarının bozuk olmasından şikayet eden mahalle halkı, 50 saksı içindeki çiçekleri yoldaki çukurlara bıraktı. Grup, çiçekler üzerine eleştirilerini içeren notlar bıraktı.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:39 Kaynak: DHA

Antakya, Merkez, Hatay, Güncel
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