Çukurören köyü fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu - Son Dakika
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Çukurören köyü fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu

17.10.2022 13:52
Çukurören köyü fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu

Bilecik'te asılarak kurutulan biberler profesyonel ve amatör fotoğrafçılar tarafından görüntüleniyor.

Bilecik'te asılarak kurutulan biberler profesyonel ve amatör fotoğrafçılar tarafından görüntüleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çukurören köyünde ata tohumu ile üretilip evlerin balkon, duvar ve damlarına asılarak kurutulan kırmızı biberlerin, yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf sanatçılarının büyük ilgisini çektiğini söyledi.

Yaklaşık 100 fotoğraf sever ve fotoğraf sanatçılarının havanın soğuk ve yağmura rağmen Çukurören köyünde bir araya geldiğini belirten Bircan, "Ziyaretçilerimiz, teyzelerimizin köy duvarlarına dizip astığı kırmızı biberleri fotoğrafladı. İstanbul'dan gelen misafirler köy halkının doğal yaşantısını da objektiflerine kaydetti. Kentimizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılmasına katkı sağlayan ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurören köyü fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu - Son Dakika

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