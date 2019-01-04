Son Dakika Haberleri: Çukurova 12. Kitap Fuarı

Çukurova 12. Kitap Fuarı

1 saat önce

Çukurova 12. Kitap Fuarı, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yarın açılacak.

Çukurova 12. Kitap Fuarı, System.String[]
Çukurova 12. Kitap Fuarı, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yarın açılacak.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarda 300 yayınevi yer alacak.

Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür programının düzenleneceği fuarda yaklaşık 500 yazar okurlarıyla buluşacak.

Girişin ücretsiz olacağı Çukurova 12. Kitap Fuarı, 13 Ocak'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:27 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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