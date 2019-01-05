Çukurova 12. Kitap Fuarı Açıldı

Çukurova
12. Kitap Fuarı, Türkiye
Yayıncılar Birliği iş birliğiyle, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği
ve Adana Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle açıldı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş
, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin sanat dünyasını 12. kez aydınlatan fuarın açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kitapların insana dair her şeyi satır satır ruha işleyen korunaklı bir liman olduğunu belirten Demirtaş, şöyle konuştu:
"Yegane yol gösterici, hakikat yolculuğumuzun yoldaşı, en vefalı dostlarımız kitaplardır. Bölgemizin en büyük, ülkemizin de hatırı sayılır kitap fuarlarından birisi olan Çukurova Kitap Fuarı onlarca yazar ve yayınevini, binlerce okuyucuyla bu yıl bir kez daha bir araya getirdi. Geçen yıl 74 bini öğrenci olmak üzere 340 bin ziyaretçiyle rekor kıran Çukurova Kitap Fuarı'nda, bu sene düzenlenecek etkinlikler, söyleşiler ve imza günleriyle bu rakamın çok daha üzerine çıkılacağına yürekten inanıyorum."
"Adana, Türkiye'deki yayıncılık sektöründe 5. sırada"
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, fuarların, şehirlerin tanıtımı açısından önemine değindi.
Türkiye'de 2018'de yayınlanan kitap sayıları hakkında bilgi veren Kocatürk, şunları kaydetti:
"Kitap fuarlarının özelliği açısından bakıldığında, Çukurova Kitap Fuarı'nın geldiği yer, Türkiye yayıncılık sektörü içindeki büyüklüğünü de karşılayacak şekilde bir okur kitlesiyle burada karşılaşıyoruz. Adana, Türkiye'deki yayıncılık sektöründe 5. sırada yer alıyor. Bu önemli bir şey, bunun korunmasıyla ilgili hem valiliğimizin hem belediyemizin verdiği desteklere teşekkür ediyorum. Herkese bol kitaplı günler diliyorum."
TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz
, Adana'nın 13 Ocak'a kadar kültür, sanat ve kitapla buluşacağını ifade ederek, "2018 Adana'da fuarcılık açısından çok bereketli bir yıl oldu. Düzenlediğimiz fuarlarla toplam 693 bin 64 ziyaretçiyi misafir ettik. Yani 700 bine yakın ziyaretçi iş dünyasıyla bir araya geldi." diye konuştu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
de böyle güzel ve anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Fuar
Kitap fuarında, 300 yayınevi yer alıyor, 500 yazarın okurlarıyla buluşması planlanıyor.
Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür programının da düzenleneceği fuar, ücretsiz ziyaret edilebiliyor.
Çukurova 12. Kitap Fuarı, 13 Ocak'a kadar gezilebilecek.