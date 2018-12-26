Çukurova 12. Kitap Fuarı'na Doğru

Çukurova
12. Kitap Fuarı, Türkiye
Yayıncılar Birliği işbirliğiyle, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği
ve Adana Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, 5-13 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 300 yayınevinin katılacağı fuarda, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür program düzenlenecek ve 500 yazar okurlarıyla buluşacak.
Girişin ücretsiz olduğu Çukurova Kitap Fuarı'nın, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği duyuruldu.
Çukurova Kitap Fuarı'nın konukları arasında, Füruzan, Ercan Kesal
, Latife Tekin
, Gülten Dayıoğlu, Altan Öymen
, Yekta Kopan
, Ayşe Kulin
, Buket Uzuner
, Aret Vartanyan
, Canan Tan
, Ayşe Hür
, Zeynep Altıok Akatlı
, Mavisel Yener
, Nebil Özgentürk
, Tülin Kozikoğlu, Sinan Meydan
, Hasan Ali Toptaş
, Ataol Behramoğlu
, İsmail Saymaz
, Levent Gültekin
, Behiç Ak, Mete Yarar, Çiğdem Gündeş, Kerem Fırtına
, Erdoğan Aydın
, Selim Temo
, Toprak Işık, Aytül Akal, Hikmet Anıl Öztekin, Sinan Tuzcu
, Kemal Hamamcıoğlu
, Menderes Samancılar
, Kahraman Tazeoğlu
, Koray Avcı
Çakman, Bahadır Yenişehirlioğlu
, Zafer Algöz
, Can Yılmaz
, Ahmet Şimşirgil
, Tarık Tufan
, Sinan Yağmur
gibi birçok yazar, şair ve bilim insanı bulunuyor.