Çukurova 12. Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi
53 dakika önce
TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Çukurova 12. Kitap Fuarı'nı 363 bin 575 kişi ziyaret etti.
TÜYAP Adana
Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye
Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Çukurova
12. Kitap Fuarı'nı 363 bin 575 kişi ziyaret etti.
TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çufaş Çukurova Fuarcılık, Adana Valiliği
ve Adana Büyükşehir Belediyesi
'nin desteğiyle gerçekleştirilen fuar sona erdi.
Bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 5-13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen fuarı ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak, 363 bin 575 kişiye ulaştı.
Okul programları kapsamında 75 bin 264 öğrencinin ziyaret ettiği fuarda, panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıldı, yüzlerce yazar okurlarıyla buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:57 Kaynak: AA
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