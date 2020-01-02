Çukurova 13. Kitap Fuarı 4 Ocak'ta açılacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Çukurova 13. Kitap Fuarı 4 Ocak'ta açılacak - Son Dakika

Çukurova 13. Kitap Fuarı 4 Ocak'ta açılacak

6 saat önce

Çukurova 13. Kitap Fuarı, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ desteğiyle 4-12 Ocak'ta düzenlenecek.

Çukurova 13. Kitap Fuarı 4 Ocak'ta açılacak, System.String[]

Çukurova 13. Kitap Fuarı, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ desteğiyle 4-12 Ocak'ta düzenlenecek.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen fuara, 300 yayınevi katılacak.

Fuar kapsamında panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği ve yazarların katılımıyla imza günleri gerçekleştirilecek.

Girişin ücretsiz olacağı fuar 4 Ocak'ta açılacak ve 12 Ocak'a kadar sürecek.

Çukurova, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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