Çukurova 13. Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Çukurova 13. Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika

Çukurova 13. Kitap Fuarı açıldı

6 saat önce

Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen Çukurova 13. Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Çukurova 13. Kitap Fuarı açıldı, System.String[]

Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen Çukurova 13. Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Vali Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, karanlık zihniyetlerin ve cehaletin en büyük düşmanının kitaplar olduğunu söyledi.

Yılın ilk kitap fuarının açılışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu:

"Kitap fuarları, okuyan, okuduğunu iyi yorumlayan, olayları geniş açıdan gören, bilgisini insanlığın hizmetine sunan kitlelerin oluştuğu müstesna ortamlardır. Ülkemizin önemli fuarlarından biri olan Çukurova Kitap Fuarı da onlarca yazar ve yayınevini binlerce okuyucuyla bir araya getiren bölgemizin en büyük kitap fuarıdır. Düzenlenecek etkinlikler, söyleşiler ve imza günleriyle Adana kültür dünyasını aydınlatacak fuarın, bu yıl da büyük etki oluşturacağına, ziyaretçi rekoru kıracağına yürekten inanıyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da "Hepimizin gençleri kitap okumaya davet etmesi, onları teşvik etmesi ve o konuda yapması gerekenleri yapması ülke açısından son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Çukurova Kitap Fuarı ile yıla başlamanın kendileri için anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayarak, yayınevlerinin, okuyucularla bağını güçlü tutmasının, sektörün ayakta kalmasının önündeki sıkıntıları çözdüğünü anlattı.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz de geçen yıl tüm fuarlarda ziyaretçi rekorları kırdıklarını ifade ederek bu sene yeni rekorlara ulaşacaklarına inandıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, açılış kurdelesi kestikten sonra fuarı gezdi.

Fuar

Geçen yıl 363 bin 575 kişiye ev sahipliği yapan fuarda bu yıl 300 yayınevi yer alıyor.

Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür programının da düzenleneceği fuar, ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Fuar 12 Ocak'ta sona erecek.

Çukurova, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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