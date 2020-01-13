Çukurova 13. Kitap Fuarı'nı 368 bin 334 kişi ziyaret etti - Son Dakika

Adana'daki Çukurova 13. Kitap Fuarı'nı 368 bin 334 kişi gezdi.

TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 4-12 Ocak'ta düzenlenen organizasyona 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katıldı.

Panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür faaliyetine ev sahipliği yapan fuarda, imza günlerinde çok sayıda yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.

Fuarı dokuz günlük sürede 59 bin 215'i öğrenci 368 bin 334 kişi ziyaret etti.