Çukurova 14. Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika

TÜYAP Adana Fuarcılık tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen Çukurova 14. Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Vali Süleyman Elban, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde, Kovid-19 sürecinde zor koşullara rağmen Adana'da kitap fuarından önce de bazı fuarlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her fuarın belli bir katılımcı kitlesi ve kesimi olmasına karşın kitap fuarlarına toplumun her kesiminin katıldığını anlatan Elban, şöyle konuştu:

"Önceki yıllarda rekorlar oluşmuş bu fuarın yine toplumun her kesiminin katılımıyla rekorlar kıracağını ve katılan yayınevleri açısından da iyi bir fuar olacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve Mili Eğitim Müdürlüğümüz fuara öğrencilerimizi, vatandaşlarımızı getirmek için ciddi katkı verdi. Sürekli servisler düzenleniyorlar. Vatandaşlarımızın fuara rahat ulaşıp arzu ettikleri yayınevleri ve imza günlerinde yazarlarla buluşmaları için ortam sağlanıyor. Hava şartları da Türkiye'nin birçok yerine karşın kentimizde uygun gidiyor. Dolayısıyla güzel bir fuar için her türlü şart olgunlaşıp hazır olmuş durumda. "

"320 yazarımız kitapseverlerle buluşacak"

TÜYAP Adana Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 2 yıl aradan sonra Adana'da kitap fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kitap fuarlarının kendileri için ayrı bir yeri olduğunu aktaran Ersözlü, şöyle devam etti:

"Adana'da kitap fuarı bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlandı. 55 etkinlik düzenlenecek. Bu etkinliklere ülkemizin en önem sanat, kültür, edebiyat dünyamızdaki yazarlar, eleştirmenler iştirak edecek. 320 yazarımız burada kitapseverlerle buluşacak. Fuar 27 Şubat akşamına kadar devam edecek."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kurdukları İnce Memed Halk Kütüphanesi ile kitap ve kütüphane sevgisini kırsaldaki mahallelere de yayacaklarını dile getirdi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, stratejik öneme sahip kağıt endüstrisinin tekrar ayağa kaldırılması için destek talep etti.

Konuşmaların ardından fuarını açılışını gerçekleştiren katılımcılar, stantları gezdi.