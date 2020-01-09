Çukurova, 75 bin yeni abonesiyle doğal gaz konforunu yaşıyor

Aksa Çukurova Doğalgaz Şirket Müdürü Sertaç Uraz, "Her yıl daha fazla vatandaşımızı doğal gaz konforuyla tanıştırmak için hız kesmeden çalışıyoruz. Sadece 2019 yılında Çukurova genelinde 75 bin yeni aboneyi doğal gazla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Aksa'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Çukurova Doğalgaz Şirket Müdürü Sertaç Uraz, yeni yılda doğal gaz konforunu yaşamak isteyenler için bağlantı bedeline 10 taksit imkanı sunduklarını belirtti.

2019 yılında Çukurova genelinde 75 bin yeni aboneyi doğal gazla buluşturduklarını kaydeden Uraz, şunları kaydetti:

"2019 yılında başlatmış olduğumuz 'Mutfaklarda Doğal Gaz Dönüşüm Kampanyası' kapsamında doğal gaz abonesi olan birçok müşterimiz sadece mutfakta pişirme amaçlı doğal gaz kullanmak üzere abone oldu. Bu konuda yoğun talep aldık çünkü doğal gazın sadece mutfakta kullanımı bile önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

Mutfağınıza doğal gaz bağlatarak, aylık bir tüp kullandığınızda ödediğiniz pişirme masrafınızı yüzde 80 oranında azaltabilir, kullanım sıklığınıza göre ayda ortalama 19 TL'ye tüp bitti derdiyle uğraşmadan yemek pişirebilirsiniz. Üstelik bu kapsamda yapılacak doğal gaz tesisat maliyeti, bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti ediyor ve kar etmeye başlıyorsunuz."

Uraz, banyoda sıcak su amacıyla, tüp yerine doğal gaz tercih edilmesiyle de 5 kat tasarruf sağlanabileceğine işaret ederek, "Doğal gaz, ithal kömürle karşılaştırıldığında ise iki kat daha ucuz olmasıyla ev ekonomisine dost bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkıyor; kombi ve kalorifer tesisatı yerine doğal gaz sobası kullanımını da alternatif olarak düşünebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Doğal gazın Çukurova'daki hava kalitesinin iyileştirilmesinden sağladığı tasarrufa kadar birçok avantajı olduğunu vurgulayan Uraz, "2019 yılındaki yoğun talep doğrultusunda doğal gaza geçmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayabilmek adına, ocak ve şubat aylarında anlaşmalı kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde abone bağlantı bedelinde 10 taksit kampanyası başlattık. Vatandaşlarımızı doğal gaz dönüşümlerini bir an önce yaptırarak doğal gaz ekonomisini ve konforunu yaşamaya davet ediyoruz." bilgisini paylaştı.